Вночі на Херсонщині українські прикордонники затримали двох прикордонників ФСБ РФ

Вночі 30 червня прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України в Херсонській області затримали двох невідомих без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ РФ.

"Сьогодні, 30 червня, близько 2.30 прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України у Херсонській області на березі Перекопської затоки затримали двох невідомих осіб без документів і виявили човен, на якому останні причалили до берега. Під час попереднього опитування встановлено, що затримані є військовослужбовцями прикордонної служби ФСБ РФ", - написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook глава Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко.

Стосовно затриманих громадян РФ проводяться визначені українським законодавством адміністративно-процесуальні дії.

"За їхніми словами, вони, нібито виконували роль порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту, втратили орієнтування і таким чином опинилися на материковій частині України", - написав В.Назаренко.