Події

12:46 30.06.2017

Доходи місцевих бюджетів з 2014 р. зросли на 100 млрд грн

Президент України Петро Порошенко заявляє, що доходи місцевих бюджетів в Україні з 2014 року зросли на 100 млрд грн і продовжують зростати.

"За цей час місцеві бюджети зросли на 100 млрд грн. Упевнений, що в 2014 році дуже мало хто вірив у цифру 100 млрд грн", - сказав президент під час заходів із нагоди 25-річчя Асоціації міст України в Києві в п'ятницю.

П.Порошенко додав, що доходи бюджету Києва зросли з близько 24 млрд грн у 2014 році до 39 млрд грн у 2016 році, у Дніпрі - з 3 до 11 млрд грн, у Вінниці - з 0,5 млрд грн до 3 млрд грн.

"Ці мільярди - відремонтовані або побудовані дороги, школи і лікарні. Це - закуплена в містах комунальна техніка, тролейбуси і трамваї. Виграло кожне місто", - наголосив глава держави.

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