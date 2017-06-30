МЗС опрацьовує питання можливого в'їзду в Україну громадян РФ за біометричними паспортами

У Міністерстві закордонних справ України проводиться робота над можливістю запровадження в'їзду/виїзду на територію держави громадян Російської Федерації за біометричними паспортами, повідомив директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеєв.

"Робота розпочалася, і МЗС, залучаючи експертів та громадянське суспільство, обговорює це не лише на державному, урядовому рівні. Це одна з опцій... Рішення з цього питання ще не було ухвалене, і у нас є багато інструментів, і кожен із них має право на майбутнє. Виходитимемо з тих реальних завдань, які ставляться перед МЗС і спецслужбами керівництвом держави", - сказав О.Макеєв під час прес-конференції "Візи та обмеження російського впливу в Україні: наступ на свободи чи вимога часу?" в Києві в п'ятницю.

Він також розповів, що одним із варіантів може стати обмеження на в'їзд для певних категорій громадян РФ, які визначатимуть у процесі взаємодії зі спецслужбами, або ж ще як один варіант розглядається запровадження візового режиму.

За словами О.Макеєва, не виключено також запровадження абсолютної заборони на в'їзд в Україну з території РФ.

"Врешті-решт, може бути запроваджено абсолютну заборону, якщо буде з точки зору національної безпеки така необхідність", - резюмував дипломат.

Пізніше в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" О.Макеєв розповів, що згідно з чинним законодавством до компетенції уряду входить зміна порядку в'їзду/виїзду осіб на територію країни.

"Сам порядок поїздок громадян регулюється міжурядовою угодою, відповідно це в повноваженнях уряду змінювати чинну на сьогодні угоду", - додав дипломат.

Як повідомлялося, раніше ідею запровадити в'їзд в Україну для громадян РФ за біометричними паспортами підтримали секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов та перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.