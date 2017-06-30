Події

13:49 30.06.2017

ФСБ РФ офіційно підтвердила пропажу двох службовців і просить Україну надати інформацію про загублених

Прикордонна служба Федеральної служби безпеки РФ направила звернення українській стороні, в якому просить надати інформацію про двох російських військовослужбовців, що загубилися в Україні.

"Російські прикордонники направили нам звернення з проханням надати інформацію про своїх військовослужбовців. Формально, таким чином вони підтвердили, що це їхні військовослужбовці загубилися в Україні", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

За його словами, нині українські прикордонники спільно із зацікавленими структурами проводять фільтраційні заходи щодо затриманих, а також встановлюють їхні особи. Після відповідних заходів буде ухвалено рішення про їх передачу компетентним органам.

Як повідомлялося, в ніч на 30 червня прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України в Херсонській області затримали двох невідомих без документів і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ РФ.

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