Канада виділить Україні 19 млн канадських доларів на розвиток самоврядування

Секретар Київської міської ради Володимир Прокопів повідомив, що Асоціація міст Канади виділить українським містам 19 млн канадських доларів (380,7 млн грн за курсом НБУ) на розвиток самоврядування.

В.Прокопів сказав журналістам під час заходів з нагоди 25-річчя Асоціації міст України в Києві в п'ятницю, що ці кошти Асоціація міст Канади виділить кільком великим містам України, зокрема й Києву.

"Співпраця стосується практично всіх сфер міського господарства: від, здавалося б дуже дрібних, до великих, масштабних, я наводив приклад, генерального плану", - сказав секретар Київради.