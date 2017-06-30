В ООН рекомендують Україні змінити закони, щоб покінчити з безкарністю за тортури

Підкомітет ООН з недопущення катувань рекомендує Україні внести законодавчі зміни, що нададуть можливість усунути механізм безкарності за тортури і жорстоке поводження.

"Підкомітет з недопущення катувань повторно висловлює рекомендації щодо того, що положення Кримінального кодексу, які містять визначення тортур, необхідно привести в повну відповідність до ст.1 Кримінального процесуального кодексу, тим самим усунувши реальні або потенційні лазівки для безкарності", - йдеться в доповіді підкомітету ООН з недопущення катувань, презентованому в п'ятницю в Києві.

У доповіді наголошується, що підкомітет рекомендує, щоб за такий злочин, як тортури, відкривалися кримінальні провадження за статтею, що стосується тортур, а не статтею про зловживання владою або перевищення влади.

Крім того, в рекомендаціях підкомітету значиться, що Україні слід вжити "термінових заходів для запобігання та покарання усіх дій, пов'язаних із тортурами і жорстоким поводженням, що здійснювали державні посадові особи, або ж здійснювалися за їхньої мовчазної згоди".

Також підкомітет рекомендує розслідувати всі заяви про застосування тортур та жорстокого поводження.

Серед рекомендацій підкомітету значиться необхідність обов'язкового доступу кожної людини, що позбавлена свободи, до адвоката з моменту позбавлення волі і гарантій, що цей доступ буде у неї протягом усього періоду утримання під вартою.

Крім цього, підкомітет рекомендує відповідним українським органам гарантувати затриманим особам отримання медичної допомоги одразу після звернення і дозволяти членам сімей затриманих осіб спілкуватися не лише за законом, а й на практиці.

Підкомітет рекомендує створити умови для того, що б затримані мали можливість подавати скарги безпосередньо до керівництва місця утримання під вартою або до інших інстанцій, а також до органів, які мають повноваження для виправлення ситуації.

У своїй доповіді підкомітет висловив занепокоєння матеріальними умовами утримання довічно ув'язнених і рекомендував поліпшити умови їх утримання.

Після оприлюднення доповіді підкомітету перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова наголосила: "У плані законодавчої роботи імплементації рекомендацій комітету ми передусім уже подали зміни до кримінального кодексу, які стосуються уточнення терміну" катування"... Щоб привести його у відповідність з Конвенцією ООН проти катувань".

За її словами, також внесено низку законодавчих змін, які дозволяють використовувати Інтернет у місцях позбавлення волі.

"Зараз пілотуються проекти щодо інтернет-побачень, за допомогою відеозв'язку можна провести зустріч, а також щодо інтернет-скарг, які дозволяють ув'язненим подавати до держорганів своє звернення", - додала Н.Севастьянова.