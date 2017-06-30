Події

15:10 30.06.2017

Український бізнес очікує зростання обсягів виробництва

Український бізнес суттєво поліпшив свої очікування щодо зростання обсягів виробництва товарів і послуг, свідчать результати проведеного Нацбанком України у другому кварталі 2017 року чергового опитування керівників підприємств.

"У наступні 12 місяців очікується посилення зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні: баланс очікувань - 14,2% (у першому кварталі 2017 - 6,1%)", - зазначає НБУ.

За його даними, кількість областей, які очікують збільшення обсягів виробництва, збільшилася до 18 з 13 у першому кварталі.

Оптимістично налаштовані підприємства, орієнтовані на експортно-імпортні операції, підприємства переробної промисловості, енерго- та водопостачання, сільського господарства.

При цьому інфляційні очікування бізнесу знизилися.

"Очікується зростання споживчих цін на 9,9% (в I кварталі - 15,6%). Більшість респондентів очікує, що рівень інфляції за 12 місяців не перевищить 12% річних", - зазначає регулятор.

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