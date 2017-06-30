Події

15:36 30.06.2017

Бойовики намагалися зайняти "сіру зону" біля Кам'янки

Незаконні збройні формування не припиняють спроб перемістити лінію фронту в районі селища Кам'янка Ясинуватського району Донецької області, розташованого у т.зв. "сірій зоні", повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади підполковника Олександр Самарський.

"Минулої ночі бойовики зайшли до "сірої зони" і спробували зайняти там позиції. Судячи з усього, вони намагаються домогтися успіхів на тлі відсутності будь-яких перемог узагалі", - сказав О.Самарський агентству в п'ятницю, демонструючи руйнування після нічного обстрілу з боку бойовиків .

"Противник застосував танки, манометри калібру 120 мм, "Волошка" та САУ. Обстріли йшли з боку Ясинуватої та Крутої Балки", - додав він.

При цьому замкомбрига особливо відзначив, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей, а також домовленості про "хлібне перемир'я". "Ми відкриваємо вогонь лише у разі реальної загрози життю наших бійців", - сказав він.

За словами О.Самарського, наразі в селищі Кам’янка проживають 56 сімей, з них 5 - багатодітні. За переписом 2001 року населення селища становило 228 осіб.

Спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович повідомив агентству, що напередодні бойовики провели 6-годинний обстріл позицій сил АТО поблизу Кам'янки із застосуванням танків, артилерії. Постраждалих серед мирних жителів немає.

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