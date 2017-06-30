Події

15:41 30.06.2017

Близько 4 тис. боєприпасів було знешкоджено на території Донецької залізниці за час проведення АТО

Майже 4 тис. боєприпасів різного калібру розмінувала 36-та мобільна група розмінування Державної спеціальної служби транспорту (36 МГР ДССТ) на об'єктах Донецької залізниці в Донецькій і Луганській областях, починаючи з липня 2014 року.

Як повідомила прес-служба філії "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розмінуванню підлягали авіаційні бомби і некеровані снаряди, ракети реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган" та артилерійські снаряди різних калібрів, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни, "розтяжки" і саморобні вибухові пристрої.

Сапери працювали на перегонах Слов'янськ курорт - Придонецька, Лиман - Ямпіль, Ямпіль - Сіверськ, а також на станціях Слов'янськ, Сіверськ, Ямпіль, Лиман. Надалі група розмінувала перегони Дебальцеве-Пас. - Чорнухине, Чорнухине - Дебальцеве-Сорт., Дебальцеве-Сорт. - Депрерадівка, а також станцій Дебальцеве-Пас., Дебальцеве-Сорт., Чорнухине, Депрерадівка.

Протягом 2015 року 36-та МГР ДССТ виконувала завдання з очищення від вибухонебезпечних предметів станції Роти, перегону Майорська-Микитівка, Південнодонбаська-Оленівка, території КМС-62 (колійна машинна станція).

Також 36-та мобільна група долучалася до розмінування автомобільних доріг на ділянках: Артемівськ - Луганське, Артемівськ - Часів Яр - Курдюмівка, Світлодарськ - Троїцьке, Попасна - Троїцьке, Клинове - Мідна Руда, Мідна Руда - Відродження.

Протягом 2016 р. сапери забезпечували безпечну роботу залізничного транспорту на напрямках Шипилова - Сентянівка, Курдюмівка - Майорська, Фенольна - Скотувате, Попасна - Мар'ївка.

Зараз група забезпечує безпечну роботу залізничного транспорту на напрямках Курдюмівка - Майорська, Костянтинівка - Диліївка, а також на станції Попасна.

Крім розмінування об'єктів транспортної системи Донецької залізниці в Донецькій і Луганській областях сапери на прохання місцевих жителів проводили очистку від вибухонебезпечних предметів доріг, шкіл, лікарень, інших об'єктів громадського користування, а також приватних будинків у Слов'янську, Миколаївці, Сіверську, Лимані, Райгородці, Кривий Луці, Дебальцевому, Чорнухиному, Депрерадівці, Бахмуті, Старогнатівці, Гранітному.

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