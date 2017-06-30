НКРЕКП підвищила "зелені" тарифи на 1,5% через зміну курсу євро

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила "зелені" тарифи на 1,5% через зміну курсу євро.

Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 29 червня.

За даними НКРЕКП, середній рівень "зеленого" тарифу в третьому кварталі 2017 року становитиме 663,96 копійки за кВт-год (із ПДВ).

Як повідомлялося, НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової та тарифної політики в цих сферах.