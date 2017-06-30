Для такої потужної кібератаки на Україну потрібні були великі інвестиції, її цілі можуть бути значно серйознішими

Для здійснення найбільшої в історії України кібератаки, що сталася 27 червня, потрібні були значні інвестиції, при цьому, незважаючи на "простоту" вірусу, вона може мати більш серйозні цілі.

Таку думку висловив директор із питань технологічної політики Центрально-Європейської групи країн Microsoft Михайло Шмельов під час круглого столу на тему "Як побудувати кіберщит для України", у Києві, в п'ятницю.

"Вимагати $300 у біткоїнах - це дурниця, не той прояв, не заради цього вимагання здійснювалася атака. Просто вбивати дані - теж смішно. Необхідно приблизно розуміти, якими мали бути інвестиції в таке проникнення. Це не можна зробити і за п'ять копійок, і за $100 тис., і за $500 тис. також. Це - величезні інвестиції", - сказав він.

За словами М.Шмельова, метою таких інвестицій може бути ефект, який потім позначиться більш потужно.

У свою чергу, голова комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко наголосив на необхідності серйозного розбору ситуації і подальших інвестицій у захист інфраструктури України.

"Місяць тому, коли я зустрічався з американськими сенаторами, вони визнали: Україна - перша країна, яка перебуває в стані кібервійни з РФ. Тому вважаю, що атака була розвідкою боєм. Зараз, на жаль, швидше за все, всі побіжать латати дірки, не займаючись системно, і удар може бути завданий десь в іншій сфері", - сказав він.

За словами О.Данченка, важливо з'ясувати, що це було. Водночас без системності, інвестицій в інфраструктуру, ці перші кроки із захисту нереальні, "і страшно уявити, що буде, якщо ситуація повториться із серйознішим вірусом".

Як повідомлялося, комп'ютерні мережі Кабміну, Київської міськдержадміністрації, десятків державних, приватних великих банків та компаній 27 червня зазнали масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій.