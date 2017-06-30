Події

16:18 30.06.2017

МКЧХ відкрив в Одесі фотовиставку "Невідомість. Сім'ї зниклих безвісти з обох сторін конфлікту"

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відкрив в Одесі фотовиставку "Невідомість. Сім'ї зниклих безвісти з обох сторін конфлікту", присвячену зниклим безвісти під час конфлікту на сході України особам та їхнім рідним.

Як повідомили представники одеського офісу МКЧХ, виставка триватиме до 14 липня.

У прес-релізі організації, переданому журналістам під час відкриття, зазначено, що в МКЧХ зареєстровано понад 600 випадків зникнення безвісти, які залишаються нерозкритими. Переважну більшість зниклих осіб становлять чоловіки, а близько половини всіх випадків, над якими МКЧХ працює ще від початку конфлікту, стосуються зникнення цивільних осіб.

"Ми пропонуємо свої послуги всім, хто шукає контакт або новини про родичів, які зникли безвісти або з якими їх розділили, - наводяться в прес-релізі слова голови Делегації МКЧХ в Україні Алана Ешліманна (Alain Aeschlimann). - Разом з місцевими відділеннями Червоного Хреста співробітники МКЧХ активно надають допомогу сім'ям, які розшукують зниклого родича. Люди мають право знати, що сталося з їхніми рідними".

За цими ж даними через три роки після початку конфлікту на сході України кілька тисяч осіб досі вважаються зниклими безвісти, а їхня точна кількість невідома.

Фотовиставка вже презентувалася в Києві, Сєверодонецьку і Слов'янську.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Світовий банк і Кабмін підписали угоду про освоєння гранту ЄС на EUR3,03

У зоні відчуження ЧАЕС триває гасіння пожежі на площі 8 га

Бойовики намагалися зайняти "сіру зону" біля Кам'янки

Полторак: Проведення на кордоні з Україною навчань "Захід-2017" є загрозою, на яку ми адекватно реагуватимемо

Ситуація на Донбасі залишається нестабільною

ОСТАННЄ

"Укренерго" ініціює об'єднання стратегічних компаній для протидії кібератакам

Порошенко візьме участь у церемонії прощання з колишнім канцлером ФРН Колем

НБУ створює відділ обслуговування фінансових установ

Одеський аеропорт планує перевести всі рейси в новий термінал влітку 2018 р.

Парламент Німеччини прийняв закон про Facebook

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА