Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відкрив в Одесі фотовиставку "Невідомість. Сім'ї зниклих безвісти з обох сторін конфлікту", присвячену зниклим безвісти під час конфлікту на сході України особам та їхнім рідним.

Як повідомили представники одеського офісу МКЧХ, виставка триватиме до 14 липня.

У прес-релізі організації, переданому журналістам під час відкриття, зазначено, що в МКЧХ зареєстровано понад 600 випадків зникнення безвісти, які залишаються нерозкритими. Переважну більшість зниклих осіб становлять чоловіки, а близько половини всіх випадків, над якими МКЧХ працює ще від початку конфлікту, стосуються зникнення цивільних осіб.

"Ми пропонуємо свої послуги всім, хто шукає контакт або новини про родичів, які зникли безвісти або з якими їх розділили, - наводяться в прес-релізі слова голови Делегації МКЧХ в Україні Алана Ешліманна (Alain Aeschlimann). - Разом з місцевими відділеннями Червоного Хреста співробітники МКЧХ активно надають допомогу сім'ям, які розшукують зниклого родича. Люди мають право знати, що сталося з їхніми рідними".

За цими ж даними через три роки після початку конфлікту на сході України кілька тисяч осіб досі вважаються зниклими безвісти, а їхня точна кількість невідома.

Фотовиставка вже презентувалася в Києві, Сєверодонецьку і Слов'янську.