Події

16:21 30.06.2017

Одеський аеропорт планує перевести всі рейси в новий термінал влітку 2018 р.

Керівництво Міжнародного аеропорту "Одеса" розраховує перевести всі рейси в новий термінал влітку 2018 року, повідомив директор ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Віталій Портянко.

За його словами, влітку поточного року в новий термінал будуть переведені всі рейси на приліт, як внутрішні, так і міжнародні. Рейси на виліт будуть переведені після початку реконструкції злітно-посадкової смуги, орієнтовно влітку 2018 року.

"Початок реконструкції смуги дозволить нам вирішити питання з наповненням цього терміналу. Ми обмежені цим", - сказав В.Портянко під час прес-конференції в п'ятницю.

Як повідомлялося, на початку липня 2011 року Одеська міськрада дала згоду на участь в спільному підприємстві ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", створеному для реконструкції КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Другим учасником СП стало ТОВ Odessa Airport Development Ltd. зі статутним капіталом близько 1 тис. грн. Частка Одеської міськради в СП становила 25%, при цьому міськрада внесла в статутний капітал майно Одеського аеропорту загальною вартістю 118,4 млн грн. Статутний капітал СП мав становити 473,4 млн грн. Решту мала внести приватна компанія.

Однак в результаті роботи з будівництва нового терміналу проводилися за кредитні кошти, отримані під заставу майна комунального підприємства. Реконструювати ж злітно-посадкову смугу приватний інвестор зовсім відмовився, після чого Мінінфраструктури заявило, що необхідні кошти - понад 1,6 млрд грн - будуть виділені з держбюджету або залучені під держгарантії, проте ці кошти так і не були виділені.

З 2014 по 2016 рр. перспективи реконструкції та розвитку аеропорту були нечіткими через розслідування Одеської обласної прокуратури та Генеральної прокуратури України обставин передачі аеропорту в спільне підприємство. Крім того, Одеська міськрада тривалий час судилася за повернення майна КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" в комунальну власність. В результаті судові розгляди закінчилися мировою угодою.

У січні 2017 року президент України Петро Порошенко заявив про необхідність створення фонду з кредитним бюджетним фінансуванням для реконструкції Одеського аеропорту з тим, щоб відповідні роботи були закінчені до кінця року. У лютому міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про намір почати реконструкцію ЗПС Одеського аеропорту в 2017 році.

У квітні поточного року новий термінал прийняв перших пасажирів, які прилетіли рейсом з "Борисполя".

Контроль над підприємством ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" приписують бізнесменам Б.Кауфману і О.Грановському. Вони також контролюють керівну компанію Vertex Hotel Group (готелі "Президент Готель" (Київ), "Брістоль", готель "Лондонський" (обидва - Одеса ) і т.д.), журнал "Фокус" і низку підприємств у фінансовому та будівельному секторах.

Основні споруди аеропорту "Одеса" було зведено в 1960-1961 роках. У 1982 р. побудовано вантажний термінал.

Підприємство забезпечує польоти повітряних суден близько 20 вітчизняних і зарубіжних авіакомпаній в 60 країн світу.

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