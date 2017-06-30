Світовий банк і Кабмін підписали угоду про освоєння гранту ЄС на EUR3,03

Світовий банк і Кабінет Міністрів України підписали угоду про освоєння гранту Європейського Союзу на EUR3,03 млн на підтримку зміцнення управління державними ресурсами в Україні.

"Коли ми говоримо про грантову підтримку, то вона є фінансовим і консультативним внеском для проведення спільної роботи із досягнення ефективного результату в перспективі", - сказав віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

С.Кубів уточнив, що EUR1,1 млн буде спрямовано на реформування сфери публічних фінансів і систему управління державними фінансами; EUR1,9 млн - на реформування держслужби.

Зокрема, на ці кошти буде створено портал вакансій державної служби, переведено документацію в електронний формат, відкрито дані про заралати держслужбовців.

Він зазначив, що EUR3,03 млн фінансування ЄС є частиною більшого фінансування в EUR5 млн, що охоплює фінансуванням Світового банку діяльності українських держустанов за програмою ЄС із реформування держуправління та фінансів.