Події

16:47 30.06.2017

Світовий банк і Кабмін підписали угоду про освоєння гранту ЄС на EUR3,03

Світовий банк і Кабінет Міністрів України підписали угоду про освоєння гранту Європейського Союзу на EUR3,03 млн на підтримку зміцнення управління державними ресурсами в Україні.

"Коли ми говоримо про грантову підтримку, то вона є фінансовим і консультативним внеском для проведення спільної роботи із досягнення ефективного результату в перспективі", - сказав віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

С.Кубів уточнив, що EUR1,1 млн буде спрямовано на реформування сфери публічних фінансів і систему управління державними фінансами; EUR1,9 млн - на реформування держслужби.

Зокрема, на ці кошти буде створено портал вакансій державної служби, переведено документацію в електронний формат, відкрито дані про заралати держслужбовців.

Він зазначив, що EUR3,03 млн фінансування ЄС є частиною більшого фінансування в EUR5 млн, що охоплює фінансуванням Світового банку діяльності українських держустанов за програмою ЄС із реформування держуправління та фінансів.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У рішенні Стокгольмського арбітражу від 31 травня немає жодних цифр щодо виплати "Нафтогазом" на користь "Газпрому"

У зоні відчуження ЧАЕС триває гасіння пожежі на площі 8 га

Бойовики намагалися зайняти "сіру зону" біля Кам'янки

Полторак: Проведення на кордоні з Україною навчань "Захід-2017" є загрозою, на яку ми адекватно реагуватимемо

Ситуація на Донбасі залишається нестабільною

ОСТАННЄ

Укренерго не виключає кампанію з дискредитації намірів інтегрувати ОЕС України до ENTSO-E

"Метінвест" зазнав хакерської атаки, подав заяву до поліції

Генпрокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт щодо двох "тітушек"

На лаві підсудних опинилися колишні високопосадовці ДФС і помічник нардепа

Закон про основи кібербезпеки України парламент може ухвалити за прискореною процедурою - Данченко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog804.html
РЕКЛАМА