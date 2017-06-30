Закон про основи кібербезпеки України парламент може ухвалити за прискореною процедурою - Данченко

Законопроект "Про основні засади кібербезпеки України", відправлений нардепами наприкінці травня на доопрацювання, Верховна Рада може ухвалити за прискореною процедурою вже наступного пленарного тижня, заявив народний депутат фракції "Самопоміч", голова парламентського комітету з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко.

Під час круглого столу "Як побудувати кіберщит для України" в п'ятницю в Києві, О.Данченко зазначив, що в зв'язку з нещодавньою масштабною кібератакою питання про прискорене ухвалення законопроекту про основи кібербезпеки держави винесено на заплановане на понеділок 3 липня засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"У понеділок буде засідання РНБО, на якому, можливо, ми ухвалимо рішення, що (парламентський) комітет скоротить процедуру підготовки (законопроекту) до другого повторного читання", - сказав він, додавши: "І, можливо, комітет встигне винести цей законопроект вже на наступний пленарний тиждень разом із також відправленим нардепами в лютому на доопрацювання проектом закону "Про електронні довірчі послуги".

О.Данченко особливо відзначив, що масштабна кібератака зашкодила передусім корпоративним мережам об'єктів критичної інфраструктури України. "Сьогодні всі говорять про критичну інфраструктуру. Але в правовому полі, що таке критична інфраструктура - цього немає", - сказав він.

На думку голови парламентського комітету, ця кібератака оголила також проблемні місця з координації заходів із протидії кіберзагрозам. "З позиції координації у мене залишається багато питань: я поки що не бачу координуючого органу та його роботи", - сказав він, додавши: "Це питання може бути врегульовано на законодавчому рівні після ухвалення, за його словами, "повноцінного "Закону про кібербезпеку України".

О.Данченко акцентував, що, окрім правої основи, ефективний кіберзахист залежить від повноцінного фінансування: "Кібербезпека - це потужності, це технічні засоби, яких немає. Грошей на це не виділяють. Тому це питання бюджету. На наступний рік, мабуть необхідно все прописувати. Або отримувати гроші з Трастового фонду (НАТО)", - сказав він.

При цьому голова комітету висловив упевненість, що націлена передусім на Україну, що однак зачепила низку країн у світі, масштабна кібератака 27 червня - це частина гібридної війни. У зв'язку з цим О.Данченко уточнив: до розслідування обставин цієї кібератаки залучені, зокрема західні союзники Києва.