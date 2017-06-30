У рішенні Стокгольмського арбітражу від 31 травня немає жодних цифр щодо виплати "Нафтогазом" на користь "Газпрому"

В окремому рішенні трибуналу при Стокгольмському арбітражі від 31 травня немає жодних цифр щодо виплати "Нафтогазом" на користь "Газпрому", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі НАК.

"В окремому рішенні трибуналу при Стокгольмському арбітражі від 31 травня не вказано, що "Нафтогаз" повинен виплатити "Газпрому" $1,7 млрд або будь-яку іншу суму. Воно не містить жодних цифр щодо жодних боргів між сторонами. У рішенні викладені принципи, за якими має розраховуватися ретроактивна компенсація за переплату "Нафтогазу", а також ціна для обсягів газу, отриманих, але не оплачених НАК в повному обсязі", - зазначили в прес-службі.

У "Нафтогазі" додали, що зараз тривають переговори з "Газпромом", якщо вони не увінчаються успіхом - тільки тоді суми будуть визначені арбітражем.

"Трибунал запропонував "Нафтогазу" і "Газпрому" спробувати домовиться щодо сум. Переговори тривають. Якщо сторонам не вдасться домовитися, то, як очікується, суд визначить їх самостійно", - резюмували в НАК.

Як повідомлялося, раніше "Газпром" заявив, нібито рішення Стокгольмського арбітражу передбачає стягнення з "Нафтогазу" на користь "Газпрому" понад $1,7 млрд.