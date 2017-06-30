Укренерго не виключає кампанію з дискредитації намірів інтегрувати ОЕС України до ENTSO-E

У п’ятницю керівник Укренерго Всеволод Ковальчук зустрівся з представниками вітчизняних ЗМІ з метою надати вичерпну інформацію щодо підписаної ним 28 червня у Брюсселі «Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи».

Оскільки енергетична євроінтеграція передбачає у майбутньому від’єднання ОЕС України від російської енергосистеми, з якою ми наразі синхронізовані історично, а також фундаментальні зміни правил гри в електроенергетичній сфері, як от запровадження норм Третього енергопакету ЄС, створення реального конкурентного середовища на ринку електроенергії, ці процеси викликають супротив та інформаційні атаки з боку російських та/або афілійованих з РФ ЗМІ, блогерів, так званих «експертів». Серед найбільш поширених тем – непомірно висока ціна заходів щодо інтеграції, безперспективність обраного шляху, підвищення тарифів, можлива відмова у синхронізації з боку ENTSO-E тощо.

Хочемо ще раз наголосити, що євроінтеграційний шлях української енергосистеми – незворотній, а численні технологічні заходи, які ми маємо здійснити мають на меті перш за все, модернізацію інфраструктури, підвищення якості виробництва та передачі електроенергії, а також посилення власної енергетичної безпеки та енергонезалежності. Переважна більшість цих заходів передбачена планами розвитку ОЕС України на майбутні роки і буде виконана без прив’язки до інтеграції з ENTSO-E. А отже, не має суттєво більшого навантаження на тариф і не призведе до його зростання.

Перебудова ринку електричної енергії із запровадженням на ньому конкурентних механізмів та подальша повноцінна інтеграція в європейський енергетичний ринок також матиме позитивні наслідки, адже чесна конкуренція ще ніколи не призводила до погіршення умов для споживача. Отже, синхронізація матиме безперечні позитивні наслідки для країни в цілому.

«Мета численних негативних матеріалів у інфопросторі, інколи – персональних образ і навіть, погроз на мою адресу – дискредитувати Укренерго та Україну загалом як надійного та прогнозованого партнера, що відстоює європейські цінності. Не виключаю, що вже ближчим часом почнеться компанія з дискредитації самої ідеї синхронізації та Укренерго зокрема, причому як зовні, так и всередині країни. Маємо консолідувати зусилля усіх учасників процесу, разом переможемо», - підкреслив Всеволод Ковальчук.