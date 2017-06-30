Систему обліку чиновників і портал вакансій держслужби створять в Україні до кінця 2017 р. за грант ЄС і СБ

Єдиний портал вакансій держслужби і систему обліку державних службовців планують запустити до кінця 2017 в рамках першого етапу реалізації проекту щодо зміцнення системи управління державними ресурсами за кошти гранту Світового банку та ЄС, повідомив глава Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко.

"Кожен громадянин України зможе побачити в розрізі кожного органу влади, починаючи від районних адміністрацій і до міністерства, секретаріату Кабінету Міністрів, які є вакансії, вимоги до цієї посади, коли оголошено конкурс, які потрібно подати документи", - зазначив він на брифінгу після підписання грантової угоди в Києві в п'ятницю.

За його словами, всю кадрову документацію держслужбовців переведуть в електронний режим, а також відкриють доступ до інформації про заробітні плати держслужбовців.

Служби управління персоналом зможуть мати всю інформацію про кандидата, який претендує на державну посаду, назвав одну з переваг нової системи К.Ващенко.

"Будуть знати, які в кандидата були догани, проблеми. Це спростить розуміння, з ким ти працюєш... Часто штучно утримують вакансії, щоб збільшувати фонд преміювання, наприклад. Є люди, які виконують однакові функції", - назвав поточні проблеми глава Нацагентства.

Він зазначив, що скорочення держслужбовців не є самоціллю цієї реформи, а може бути тільки наслідком скорочення непотрібних регуляторних актів і функцій. "Спочатку слід провести аудит. Тоді зрозуміємо, скільки держслужбовців нам потрібно. Це підвищить ефективність держуправління і зменшить витрати держави з бюджету на утримання держапарату", - сказав К.Ващенко.

Як повідомлялося, грант в розмірі EUR5 млн виділяється на реформування сфери державного управління та фінансового сектора економіки. Гроші розподілять між двома проектами - створення системи прозорих фінансів і системи управління людськими ресурсами.

Проект розрахований на три роки. За словами директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, перші результати очікуються протягом двох років.