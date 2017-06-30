Новим представником МВФ в Україні за ротацією став швед Люнгман

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у рамках ротації змінив свого постійного представника в Україні, призначивши замість француза Жерома Ваше (Jerome Vacher), який обіймав цю посаду чотири роки, шведа Йоста Люнгмана (Gösta Ljungman).

"Люнгман приступить до виконання своїх обов'язків 3 липня 2017", - йдеться в заяві Фонду в п'ятницю.

Згідно з нею, Ж.Ваше повертається в штаб-квартиру МВФ.

Фонд уточнює, що Й.Люнгман, громадянин Швеції, отримав диплом економіста в Університеті Упсала. Він приєднався до МВФ в 2007 році, раніше обіймав посаду в Міністерстві фінансів Швеції.

"Працюючи в податково-бюджетній департаменті МВФ і департаменті Близького Сходу і Центральної Азії, пан Люнгман здобув суттєвий досвід роботи зі східноєвропейськими і перехідними економіками", - зазначає Фонд.

Відкрита МВФ в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $17,18 млрд за поточним курсом) з першим траншем в $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд і зменшення квартальних траншів в 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд.

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою і зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом в квітні 2016 року переговори про продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд тільки в середині вересня, четвертий - 3 квітня 2017 року.

Згідно з новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженим радою директорів разом з четвертим траншем, до кінця 2017 року заплановано три перегляди: четвертий - в середині травня, п'ятий - в середині серпня, шостий - в середині листопада.

У разі успішного виконання владою встановлених програмою вимог Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити $1,907 млрд, за підсумками п'ятого - $1,28 млрд, за підсумками шостого - $1,28 млрд. Всього близько $4,46 млрд.

Нацбанк і Мінфін України очікують, що четвертий транш може бути наданий за підсумками ухвалення низки зазначених вище законопроектів на поточній сесії Верховної Ради, яка завершується в середині липня.

У 2018 році плануються інші чотири перегляди, за підсумками яких Україна може залучити близько $955 млн. Загалом - близько $3,82 млрд.