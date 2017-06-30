Генпрокуратура оголосила про нові підозри Януковичу, Захарченку, Якименку та іншим екс-чиновникам у "справах Майдану" в 2014 р

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України повідомив про зміну раніше повідомлених підозр і про нові підозри щодо злочинів, здійснених у період з 18 до 20 лютого 2014 року проти протестувальників на майдані Незалежності в центрі Києва колишнім високопоставленим чиновникам режиму екс-президента Віктора Януковича, зокрема і йому самому, повідомляє генпрокурор Юрій Луценко.

У п'ятницю ввечері в своїй сторінці в соцмережі Фейсбук Ю.Луценко написав, що було висунуто нові і змінено попередні підозри в скоєнні злочинів В.Януковичу, міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, заступнику міністра внутрішніх справ України Віктору Ратушняку, голові Служби безпеки України Олександру Якименку, заступнику голови СБУ - екс-главі Антитерористичного центру при СБУ Володимиру Тоцькому, заступнику начальника - начальнику міліції громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві Петру Федчуку в здійснений та в організації скоєння низки тяжких та особливо тяжких злочинів у вказаний період в центральній частині Києва щодо мітингувальників, у складі організованої злочинної групи.

Зокрема, за словами генпрокурора, вищевказані особи підозрюються в незаконному перешкоджанні організації і проведення мітингів, походів і демонстрацій, в організації перевищення співробітниками правоохоронних органів влади і своїх службових повноважень, умисного вбивства двох і більше осіб, закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також в організації терористичного акту.

Як повідомляє Генеральна прокуратура України на сторінці в Фейсбук, за сукупністю вчиненого діяння В.Януковича, В.Захарченка, В.Ратушняка, О.Якименка, В.Тоцкого, П.Федчука кваліфіковані органом досудового розслідування за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції Закону від 07.04.2011), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 пп. 1,5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 пп. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (в редакції закону від 05.11.2009), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (в редакції закону від 05.11.2009), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.

"Повідомлення про підозру вручено захисникам колишніх високопоставлених посадових осіб і способом, передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом України", - поінформували в Генпрокуратурі.

Ю.Луценко також уточнив, що "за цими сухими рядками стоїть титанічна робота не тільки слідчих і прокурорів, а й волонтерів". "Тому сьогодні мав задоволення за дорученням президента вручити державну нагороду Евеліні Нефертарі, яка створила документальну синхронізовану відеофіксацію розстрілу Небесної Сотні та інших злочинів проти мирних демонстрантів", - зазначив генпрокурор.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України проводить розслідування низки кримінальних проваджень, у яких повідомлено про підозру В.Януковичу.

Зокрема В.Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (спільництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території і державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (сприяння у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України, що на сьогодні розглядається в Оболонському районному суді м.Києва по суті.

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