Frontera Resources і Longfellow пропонують Україні видобуток вуглеводнів на умовах УРП

Компанії Frontera Resources і Longfellow (обидві - США) пропонують Україні здійснити на умовах угод про розподіл продукції (УРП) проекти з пошуку і видобутку вуглеводнів, зокрема з нетрадиційних джерел, на ділянках надр в Одеській і Полтавській областях.

Як зазначено в повідомленні Міненерговугілля в п'ятницю, міжвідомча комісія з організації укладання та виконання УРП на чолі з міністром Ігорем Насаликом 23 червня ухвалила до розгляду по суті ці звернення щодо запропонованих компаніями ділянок надр, а також доручила провести консультації щодо оптимізації розміру запропонованого Frontera Resources ділянки.

Крім того міжвідомча комісія прийняла до розгляду по суті звернення ТОВ "Навігатор комплект" (Київ) у здійсненні проекту пошуку та видобутку вуглеводнів на умовах УРП, які видобуватимуться в межах площ Берестянська, Смілянська, Романівська, Шубинська, Новостепанівська (Львівська, Харківська, Дніпропетровська області).

Як наголошується в повідомленні, з урахуванням важливості проведення роботи з місцевими органами влади комісія рекомендувала компаніям Frontera Resources, Longfellow і "Навігатор-комплект" провести консультації з відповідними обласними радами щодо реалізації вищезазначених проектів.

У релізі також зазначено, що міжвідомча комісія прийняла до відома звернення Frontera Resources стосовно реалізації проекту пошуку та видобутку вуглеводнів на запропонованій компанією ділянці надр західній частині шельфу Чорного моря на умовах СРП. "Комісія рекомендувала опрацювати можливість подачі спільного звернення разом з ДАТ "Чорноморнафтогаз", що має спецдозволи на користування надрами на площах Одеська і Безіменне", - зазначено в документі.

ТОВ "Навігатор комплект", згідно з інформацією на її сайті, спеціалізується на виконанні складних нафтогазових проектів "під ключ" як генерального підрядника проекту. Зокрема компанія бере участь у проектах з буріння нових похило-спрямованих і горизонтальних свердловин, а також у відновленні ліквідованих, законсервованих, низькодебітних, аварійних і бездіяльних свердловин з діаметром експлуатаційних колон в діапазоні 139,7-168,3мм. Як генеральний підрядник пробурила і виконала капітальні ремонти (зокрема - відновлення з ліквідованого фонду) понад 15 свердловин.

За держреєстром, засновниками ТОВ є 10 фізичних осіб, а бенефіціарами-контролерами вказані Олексій Степченко, Віталій Шкільнюк, Ярослав Кунцяк і Олег Токар. Виручка компанії в 2015 році становила 151,64 млн грн. Чистий прибуток - 10,11 млн грн.

Як повідомлялося, Американська Frontera Resources 2 січня 2017 року підписала з урядом Молдови концесійну угоду для розвідки й освоєння нафтогазової площі Добруджа в південній частині країни поблизу Одеської області. Розміри концесії - близько 12 тис. кв. км, термін дії угоди - 50 років.

У 2015 році Frontera Resources Corporation цікавилася будівництвом LNG-терміналу в Україні, підписала відповідний меморандум з НАК "Нафтогаз України".

Frontera Resources Corporation, заснована в 1996 році, займається розвідкою і видобутком газу і нафти. Стратегія компанії полягає в пошуку перспектив із видобутку вуглеводнів на ринках країн Східної Європи, які належать до Чорноморського басейну. Підтверджені запаси природного газу компанії в Грузії становлять близько 300 млрд куб. м.

Компанія Longfellow Energy, LP, згідно з інформацією на її сайті, - невелика, сімейно орієнтована приватна компанія, яка займається переважно розвідкою і розробкою нових запасів у прибережних басейнах США, які були недорозвинені або пропущені. Longfellow Energy була заснована в 2006 році Мелоні Мітчеллом 3-м (Malone Mitchell) і базується в Аддісоні (Техас). Фінансове та бухгалтерське управління здійснюється компанією Riata Corporate Group, LLC.