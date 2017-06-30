Профіцит платіжного балансу України в травні-2017 скоротився до $357 млн

Платіжний баланс України в травні 2017 року другий місяць поспіль був зведений з профіцитом, який становив $357 млн у порівняно з $970 млн попереднього місяця, повідомив Національний банк України в п'ятницю.

"Цьому сприяв істотний чистий приплив коштів за фінансовим рахунком, який компенсував дефіцит поточного рахунку платіжного балансу", - зазначив НБУ.

За його даними, дефіцит поточного рахунку в травні, за попередніми даними, становив $194 млн, тоді як у травні минулого року сальдо було позитивним - $293 млн. Нацбанк пояснює таке погіршення істотним зростанням обсягів енергетичного імпорту, яке спричинило розширення дефіциту зовнішньої торгівлі товарами до $702 млн проти $133 млн у травні минулого року.

НБУ зазначає, що в травні зростання експорту товарів у річному вимірі прискорилося до 21,4% г/г з 8,2% в квітні і становив $3,204 млрд, насамперед, завдяки відновленню зростання зовнішніх поставок продукції металургії. Експорт збільшився за всіма основними товарними групами, зокрема - продовольчих товарів (на 30,2%), чорних і кольорових металів (на 18,7%), мінеральних продуктів (на 29,3%), продукції машинобудування (на 12,2%) та хімічної промисловості (на 4,9%).

Прискорення зростання імпорту товарів у травні до 40,9% г/г, або $3,906 млрд, з 11,4% в квітні відбулося, насамперед, в результаті нарощування енергетичного імпорту, зазначає НБУ. Він вказує, що імпорт мінеральних продуктів у травні на тлі низької бази порівняння минулого року збільшився в 2,1 раза г/г (у квітні - в 1,6 раза), що було обумовлено істотним зростанням імпорту природного газу (в 7,3 раза ) і вугілля (в 2,4 раза). Зростання імпорту неенергетичних товарів (на 27,0% г/г) було зумовлене збільшенням обсягів імпорту продукції машинобудування (на 48,1%), хімічної промисловості (на 32,4%) і продовольчих товарів (на 21,6%), додає НБУ.

Загалом за п'ять місяців поточного року експорт товарів зріс на 27,0% - до $15,93 млрд, тоді як імпорт - на 23,1%, до $18,32 млрд.

З урахуванням поліпшення позитивного сальдо торгівлі послугами за п'ять місяців цього року на 39,5% до показника п'яти місяців минулого року - до $0,75 млрд, загалом дефіцит поточного рахунку платіжного балансу за січень-травень-2017 залишився майже на рівні січня-травня 2016 - $1065 млрд проти $1,034 млрд, зазначає Нацбанк.

Центробанк наголошує, що чистий приплив коштів за фінансовим рахунком становив в травні $556 млн порівняно з $69 млн у травні минулого року і був забезпечений приватним сектором. Зокрема чисте зменшення зовнішньої позиції реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) становило $625 млн. "Основними факторами цього були скорочення обсягів готівкової валюти поза банками (на $378 млн), чисті залучення за портфельними інвестиціями ($151 млн) і збільшення чистої зовнішньої заборгованості за торговими кредитами (на $361 млн) ", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним загалом за січень-травень-2017 чисті надходження за фінансовим рахунком зросли до січня-травня 2016 на 80% - до $1,8 млрд.

Нацбанк зазначає, що завдяки наявності профіциту зведеного платіжного балансу в травні продовжилося зростання міжнародних резервів України, які досягли на 1 червня $17,6 млрд або 3,7 місяця імпорту.