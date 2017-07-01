Події

08:13 01.07.2017

У США попередили про загрозу кібератак на ядерну інфраструктуру країни

Хакери можуть готувати нові атаки на об'єкти енергетичної інфрастурктури в США, в тому числі пов'язані з ядерним сектором. Про це, як повідомляє Reuters, йдеться в доповіді, підготовленій Департаментом внутрішньої безпеки США і Федеральним бюро розслідувань (ФБР).

Доповідь, підготовлену ​​силовими структурами, призначено для підприємств, пов'язаних з енергетикою. За даними влади, хакери з травня роблять спроби зламати комп'ютерні системи промислових об'єктів. При цьому вони використовують методи фішингу, розсилаючи заражені листи електронною поштою. За допомогою шкідливих програм вони збирають інформацію про роботу електронних систем, яку пізніше можуть використовувати для перехоплення контролю над ними.

У доповіді повідомляється, що служби безпеки зуміли зафіксувати кілька подібних атак. При цьому встановити конкретну мету хакерів поки не вдалося. "Історично склалося, що кібератаки на енергетичний сектор переслідують різні цілі, від кібершпіонажу до створення збоїв в роботі енергосистем в разі конфлікту", - цитує агентство текст доповіді.

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