Події

08:31 01.07.2017

Канада виділить Україні 19 млн доларів на самоврядування

Асоціація міст Канади виділить українським містам 19 млн канадських доларів (380,7 млн ​​гривень за курсом Нацбанку) на розвиток самоврядування.

Про це повідомив секретар Київської міської ради Володимир Прокопів.

Дані кошти, за його словами, отримають кілька міст України, в тому числі і Київ.

"Співпраця стосується практично всіх сфер міського господарства: від, здавалося б, дуже дрібних, до великих, масштабних, я наводив приклад, генерального плану", - зазначив Прокопів.

З 1вгуста запрацює Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європа попрощається з Гельмутом Колем

Один український військовий загинув, дев'ятеро отримали поранення в результаті 35 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу на Донбасі

ГПУ оголосила про нові підозри Януковичу, Захарченку, Якименку та іншим екс-чиновникам у "справах Майдану" в 2014 р

Новим представником МВФ в Україні за ротацією став швед Люнгман

Двоє бійців ЗСУ поранені в зоні АТО через 13 обстрілів з боку бойовиків

ОСТАННЄ

Заступнику міського голови в Одеській області повідомили про підозру в поданні недостовірних відомостей у декларації

У західних областях України залишаються знеструмленими 80 населених пунктів

Через бойові дії знову припинено електропостачання ДФС, в Авдіївці відсутнє централізоване водопостачання

У США попередили про загрозу кібератак на ядерну інфраструктуру країни

New York Post присвятила президенту статтю з трьох слів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog9723.html
РЕКЛАМА