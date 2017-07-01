Канада виділить Україні 19 млн доларів на самоврядування

Асоціація міст Канади виділить українським містам 19 млн канадських доларів (380,7 млн ​​гривень за курсом Нацбанку) на розвиток самоврядування.

Про це повідомив секретар Київської міської ради Володимир Прокопів.

Дані кошти, за його словами, отримають кілька міст України, в тому числі і Київ.

"Співпраця стосується практично всіх сфер міського господарства: від, здавалося б, дуже дрібних, до великих, масштабних, я наводив приклад, генерального плану", - зазначив Прокопів.

З 1вгуста запрацює Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.