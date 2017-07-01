Канада виділить Україні 19 млн доларів на самоврядування
Асоціація міст Канади виділить українським містам 19 млн канадських доларів (380,7 млн гривень за курсом Нацбанку) на розвиток самоврядування.
Про це повідомив секретар Київської міської ради Володимир Прокопів.
Дані кошти, за його словами, отримають кілька міст України, в тому числі і Київ.
"Співпраця стосується практично всіх сфер міського господарства: від, здавалося б, дуже дрібних, до великих, масштабних, я наводив приклад, генерального плану", - зазначив Прокопів.
З 1вгуста запрацює Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.