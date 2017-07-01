Події

12:57 01.07.2017

У палаті представників США висловилися за дискусії про перегляд президентських повноважень у сфері оголошення війни

Комісія палати представників із бюджетних асигнувань Конгресу США схвалила поправку до законопроекту про військові витрати, що передбачає дебати про перегляд повноважень президента США починати війну, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес.

Поправку запропонувала конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Барбара Лі, яка дотримується антимілітарних поглядів, зазначає АП.

За даними агентства, ця поправка спрямована на обмеження президентських повноважень у військовій сфері, ухвалених після теракту 11 вересня 2001 року.

Б.Лі вважає, що такі повноваження дають президенту "карт-бланш на розв'язання війни".

Конгресмени, які підтримали ініціативу, також висловилися проти того, щоб конгрес США ухилявся від необхідності застосовувати своє конституційне право оголошувати війну.

АП зазначає, що питання про президентські повноваження, пов'язані з правом оголошувати війну, пролунало на тлі дедалі більшої залученості США у конфлікт у Сирії.

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