Події

14:35 01.07.2017

Правляча партія "Грузинська мрія" висунула віце-прем'єра Каху Каладзе кандидатом у мери Тбілісі

Віце-прем'єр і міністр енергетики Грузії Каха Каладзе висунутий кандидатом на виборах мера Тбілісі від правлячої партії "Грузинська мрія", повідомив журналістам у суботу лідер парламентської більшості Арчіл Талаквадзе.

"Рішення політради правлячої партії "Грузинська мрія" ухвалено одностайно, і кандидатом на виборах мера Тбілісі буде Каха Каладзе", - сказав А.Талаквадзе.

За його словами, "офіційне представлення кандидатури в урочистій обстановці відбудеться через кілька годин".

Кандидатів у мери Тбілісі офіційно вже представили партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) і "Європейська Грузія". Від партії ЄНД балотуватиметься колишній ведучий телекомпанії "Руставі 2" Заал Удумашвілі, від "Європейської Грузії" - Елене Хоштарія.

Вибори мерів у п'яти містах і в органи місцевого самоврядування відбудуться в Грузії наприкінці жовтня.

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