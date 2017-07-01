В Італії заарештовано українського військового, підозрюваного у вбивстві італійського фотографа у 2014 році на Донбасі

В Італії заарештували колишнього українського військового Віталія Марківа, якого підозрюють у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі біля м.Слов'янська Донецької області в травні 2014 року, повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

"Генпрокуратура здивована арештом в Італії українського солдата Марківа Віталія, за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу м.Слов'янська в травні 2014 року, висунутому прокуратурою м.Павія", - написав Є.Енін на своїй сторінці в соцмережі Facebook у суботу.

Він нагадав, що українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії А.Роккеллі і його російського партнера Андрія Миронова.

"У цьому розслідуванні Генпрокуратура активно співпрацює з італійськими колегами, надає результати допитів свідків, результати експертиз тощо. При цьому за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ", - зазначив Є.Єнін.

За його словами, Генпрокуратура вже звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази провини В.Марківа або негайного його відпустити.

"Стоїмо на варті законних інтересів кожного громадянина, як в Україні, так і за кордоном", - наголосив Є.Єнін.