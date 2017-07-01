У Верховній раді запропонували альтернативу візовому режиму з Росією

Депутат Верховної ради Антон Геращенко запропонував замість візового режиму з Росією ввести реєстрацію приїжджих росіян на "спеціальних сайтах". Про це він повідомив в ефірі каналу "112 Україна".

"Найголовніший спосіб боротьби з тероризмом і диверсією - це заздалегідь перевіряти, хто до нас приїжджає. Ми можемо запровадити не візовий режим, а попередження про того, хто приїжджає, реєстрацію на електронних сайтах", - сказав Геращенко.

За словами депутата, візовий режим Україна зможе запровадити тоді, коли буде "готова", адже це "означатиме впровадження візового режиму з російської сторони". Він додав, що український МЗС повинен розробити план, як розгортати таку систему роботи.

В середині червня ідею створення системи попереднього інформування через інтернет про поїздки росіян озвучив український МЗС.

"Візи, насправді, відживають, вони відходять. По-перше, ми тепер звикли до біометричних паспортів і повинні перейти до того, що люди їздять тільки за біометричними паспортами. Другий момент, який для мене важливий: ось ви їдете в багато країн і потім заходите в інтернет і говорите: "Я через п'ять днів їду". Ось так, насправді і російські громадяни повинні їхати в Україну", - уточнював глава українського МЗС Павло Клімкін.

Раніше в якості альтернативи візового режиму Україна запропонувала забезпечити пропуск росіян тільки за біометричними паспортами з можливим збором біометричних даних на кордоні. При цьому, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Турчинова, в української прикордонної служби недостатньо технічних засобів, щоб ввести збір біометрії, уникнувши утворення великих черг.