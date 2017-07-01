Лондон запровадить антитерористичну систему "електронних полів"

Великобританія розробить систему, яка буде охороняти окремі ділянки в місті. Таким чином буде здійснюватися захист від терактів з використанням автомобілів.

Уряд Великобританії планує встановити "електронні поля" навколо будівель і мостів з метою запобігання терактам, коли зловмисники можуть використовувати різні транспортні засоби. Як повідомляє в суботу, 1 липня, газета The Times, питанням впровадження нової технології займається британське міністерство транспорту.

Передбачається, що будуть використані так звані системи "геозонування", які через супутники будуть створювати електронні перешкоди навколо певних точок. Подібні системи за допомогою бездротової технології з бортовими комп'ютерами в автомобілях будуть запобігати в'їзду транспортних засобів, що не володіють потрібним дозволом. Ще один варіант - автоматичне зниження швидкості в таких автомобілях, якщо вони рухаються в бік пішохідних зон.

Швеція вже впроваджує подібну технологію. Обидві країни постраждали від терористичних атак з використанням автомобілів.