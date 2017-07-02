Екс-прем'єр Ізраїлю достроково вийшов на свободу

Екс-прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт, який відбував тюремний термін за звинуваченням в корупції, достроково вийшов на свободу. Про це повідомляє газета "Гаарец". За інформацією газети, звільнення Ольмерта стало можливим після того, як прокуратура не стала оскаржувати рішення ради з умовно-дострокового звільнення екс-прем'єра.

Ольмерт став першим в історії Ізраїлю прем'єр-міністром, якого було відправлено у в'язницю. Він був засуджений до шести років ув'язнення в 2014 році за хабарі під час будівництва житлового комплексу Holyland в Єрусалимі. Також Ольмерт повинен був виплатити штраф у розмірі 1 млн шекелів. Згідно з матеріалами слідства, Ольмерт з 1994 по 2006 роки обіймав посаду мера Єрусалиму і за хабарі лобіював будівництво комплексу. Суд скоротив термін екс-прем'єру Ольмерту до півтора років в грудні 2015 року.

Ольмерт обіймав пост прем'єр-міністра Ізраїлю з 2006 по 2008 рік, після чого на тлі корупційних скандалів подав у відставку . До 2009 року Ольмерт працював в.о. прем'єр-міністра Ізраїлю