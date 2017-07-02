ВМС України відзначають 25-річчя

Військово-Морські Сили Збройних Сил України в неділю відзначають 25-річчя.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", святкування розпочалося з ритуалу підняття Військово-Морського прапора і прапорів розцвічування на флагмані українських ВМС "Гетьмані Сагайдачному" та інших кораблях. Потім в акваторії Одеської затоки відбулося покладання вінків та квітів на воду в честь загиблих військових і цивільних моряків та вшанування їхньої пам'яті хвилиною мовчання.

Крім того, в рамках святкування заплановано десантування парашутистів з прапором України та прапором ВМС та Одеси, велопробіг у тільниках, яхтова регата, виступ духових оркестрів та концерт, а також демонстрація на Одеському морвокзалі військової техніки, бойових кораблів, катерів, суден забезпечення, зразків озброєння.