Унаслідок негоди знеструмлені 745 населених пунктів у 6 областях

Унаслідок складних погодних умов 1 липня знеструмлені 745 населених пунктів у 6 областях, повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Зокрема, у Київській області знеструмлені 49 н.п., Сумській – 341 н.п., Черкаській – 181 н.п., Полтавській – 69 н.п., Кіровоградській – 76 н.п. і Чернігівській – 29 н.п.

"На території Київської, Черкаської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Тернопільської областей в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) постраждало 17 осіб (з них 1 дитина), за попередніми даними, сталося падіння 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель і 8 загальноосвітніх шкіл", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

До ліквідації наслідків негоди залучено бригади обленерго та 210 людей особового складу та 45 одиниць техніки від ДСНС.

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