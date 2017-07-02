Події

14:36 02.07.2017

У Києві очікуються сильні пориви вітру

У неділю вдень і до кінця доби у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію Українського гідрометцентру.

У зв'язку з цим, в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадали основні правила поведінки в разі посилення вітру.

Зокрема, громадянам рекомендується щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. "Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті; уникайте знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт", - радять у профільному відомстві.

Також Управління з питань НС рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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