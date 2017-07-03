Мінфін оприлюднив лист Коломойського і Боголюбова з проханням націоналізувати ПриватБанк

Міністерство фінансів України на своєму сайті оприлюднило лист від 16 грудня 2016 року прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману від колишніх найбільших акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова з проханням придбати акції банку і прийняти позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації

У повідомленні Мінфіну зазначається, що термін, до якого колишні акціонери ПриватБанку в односторонньому порядку зобов'язалися забезпечити проведення реструктуризації кредитного портфеля банку, закінчився 1 липня 2017 року.

"Згідно з інформацією, якою на даний момент володіє Міністерство фінансів, значного прогресу в реструктуризації досягнуто не було", - йдеться в повідомленні.

Мінфін також зазначає, що націоналізація ПриватБанку була необхідним кроком для порятунку Банку і забезпечення фінансової і економічної стабільності в Україні. "Адже виведення з ринку найбільшого банку в країні, де тримають вклади понад 20 млн українців і через який здійснюється більше 60% всіх роздрібних платежів, міг привести до дестабілізації фінансової системи країни і мати значний негативний вплив на економіку в цілому", - підкреслюють у відомстві .