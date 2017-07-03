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10:25 03.07.2017

Мінфін оприлюднив лист Коломойського і Боголюбова з проханням націоналізувати ПриватБанк

Міністерство фінансів України на своєму сайті оприлюднило лист від 16 грудня 2016 року до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана від колишніх найбільших акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації

У повідомленні Мінфіну зазначається, що термін, до якого колишні акціонери ПриватБанку в односторонньому порядку зобов'язалися забезпечити проведення реструктуризації кредитного портфеля банку, закінчився 1 липня 2017 року.

"Згідно з інформацією, якою володіє Міністерство фінансів, значного прогресу в реструктуризації досягнуто не було", - йдеться в повідомленні.

Мінфін також зазначає, що націоналізація ПриватБанку була необхідним кроком для порятунку Банку і забезпечення фінансової та економічної стабільності в Україні. "Адже виведення з ринку найбільшого банку в країні, де тримають вклади понад 20 млн українців і через який здійснюється понад 60% всіх роздрібних платежів, могло призвести до дестабілізації фінансової системи країни і негативно вплинути на економіку загалом", - зазначають у відомстві.

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