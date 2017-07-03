Україна має стати наступним членом НАТО після Чорногорії, - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після Чорногорії.

"Я вважаю, що Україна має бути однією з наступних держав після Чорногорії, яка повинна стати членом Північноатлантичного альянсу", - сказав А.Парубій журналістам у понеділок.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про точну дату, коли Україна може стати членом НАТО, А.Парубій, зазначив, що не є прихильником точного прогнозування дати, оскільки зараз у світі все відбувається швидко.

"Коли хтось говорить про перспективу 5-7 років, ми бачимо, що в останні роки події в світі відбуваються настільки швидко, що це може статися на будь-якому етапі... Я не є прихильником того, щоб визначати точні дати, я схильний до того, щоб демонструвати політичну волю, а події розвиваються так, що рішення Альянсу і України щодо її участі в НАТО може бути ухвалено несподівано швидко", - сказав спікер українського парламенту.

Він підкреслив, що Україні необхідно інтегруватися в НАТО якомога швидше. Він вважає, що Україна повинна зробити все можливе, щоб до 2020 року привести сектор безпеки України до стандартів НАТО, а "після цього залишиться лише політичне рішення".

На думку А.Парубія, "немає ніякої необхідності в проміжних формах, як-от план дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).