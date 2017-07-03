Україна в I півріччі збільшила транзит газу на 21,4%

Україна в січні-червні 2017 року збільшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 21,8% (на 8 млрд 47,5 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 45 млрд 703,5 млн куб. м.

Згідно з оперативними даними ПАТ "Укртрансгаз", зокрема транзит газу через Україну до Європи за шість місяців становив 44 млрд 355,1 млн куб. м, до Молдови - 1 млрд 348,4 млн куб. м.

За підсумками червня-2017 транзит газу збільшився на 19% (на 1 млрд 188,7 млн куб. м) порівняно з аналогічним місяцем 2016 року - до 7 млрд 448,2 млн куб. м. Зокрема транзит газу через Україну до Європи в минулому місяці становив 7 млрд 321,2 млн куб. м, до Молдови - 127 млн куб. м.

Як повідомлялося, Україна в 2016 році збільшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) порівняно з 2015 роком - до 82 млрд 200,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.