Провідні українські фондові майданчики в понеділок відновили торги у звичайному режимі

Українські фондові майданчики "Українська біржа" (УБ), ПФТС і "Перспектива" (всі - Київ) у понеділок відновили торги в звичайному режимі.

"Доступні всі стандартні режими торгів і інструменти фондового та термінового ринків", - повідомляється на веб-сайті УБ.

"Біржа в понеділок відновила роботу в звичайному режимі. Клієнти поступово підключаються до торгів", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" директор "Перспективи" Станіслав Шишков.

У прес-службі ПФТС також підтвердили відновлення торгів в штатному режимі.

Як повідомлялося, "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (РЦ, Київ), що став жертвою кібератаки, в другій половині 28 червня дня відновив діяльність і почав обробляти заявки за 27 червня, повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

З огляду на складну ситуацію і відновлення роботи РЦ, інший основний елемент інфраструктури - Національний депозитарій України (НДУ, Київ) продовжив операційний день 30 червня до 20:00 з метою проведення операцій, пов'язаних з виконанням розрахунків за операціями з цінними паперами, проведеними на фондовій біржі або поза нею.

Крім того, 29 червня була відновлена робота сервісу НДУ "Кабінет клієнта" для відправлення звітності емітента в НКЦПФР, але, за інформацією учасників ринку, цей сервіс також поки що працює нестабільно, швидкість обміну інформацією залежить від навантаження мережі.

Такий масштабний збій у роботі фондового ринку України через кібератаки став першим в його історії.