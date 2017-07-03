Україна в червні закачала в ПСГ 1,5 млрд куб. м газу

Україна в червні 2017 року поповнила свої підземні сховища (ПСГ) на 1 млрд 496,4 млн куб. м газу, свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".

Загаломз 22 березня, коли були зафіксовані найменші запаси газу в ПСГ в цьому році, до 1 липня сховища поповнилися на 3 млрд 491,32 млн куб. м (на 43,1%) - з 8 млрд 100,43 млн куб. м до 11 млрд 591,75 млн куб. м.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", поточні запаси на 19,5% більше, ніж на 1 липня 2016 роки (9 млрд 702,98 млн куб. м), але на 3,4% менше, ніж на 1 липня 2015 року (12 млрд 2,3 млн куб. м) і на 19,3% менше, ніж на 1 липня 2014 роки (14 млрд 371,26 млн куб. м).

У червні щодобове закачування в середньому становило 49,88 млн куб. м, тоді як в травні - 51,86 млн куб. м/ добу.

Щодобове закачування близько 50 млн куб. м на добу протягом червня-вересня 2017 року дасть змогу країні увійти в жовтень, який знаменується початком опалювального сезону, із запасами близько 16 млрд куб. м. Опалювальний сезон 2016/2017 років Україна почала в середині жовтня з запасами 14,7 млрд куб. м.

Наприкінці лютого 2017 року головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко прогнозував, що стосовно закачування газу в сховища під наступний опалювальний сезон компанія має такі ж консервативні плани, як і перед опалювальним сезоном 2016/2017 років.

Затверджений Кабінетом Міністрів план заходів з підготовки ПЕК до осінньо-зимового періоду 2017/2018 років передбачає, що Україна до 1 листопада 2017 року має накопичити до ПСГ 17 млрд куб. м газу.

Як повідомлялося, в 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

У січні-2017 відбір газу з ПСГ становив 2 млрд 101,84 млн куб. м, в лютому - 1 млрд 571,33 млн куб. м, в березні - 95,1 млн куб. м (закачування - 144,71 млн куб. м, відбір - 239,81 млн куб. м). У квітні запаси газу в ПСГ поповнилися на 217,82 млн куб. м (закачування - 430,69 млн куб. м газу, відбір - 212,87 млн куб. м), у травні - на 1,608 млрд куб. м, в червні - 1 млрд 496,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.