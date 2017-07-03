Події

12:48 03.07.2017

Найближчими днями збережеться нежарка суха погода

Найближчої доби, 4 липня, погоду в Україні визначатиме прохолодна повітряна маса північноатлантичного походження, на півдні та сході країни - атмосферний фронт, повідомляє Укргідрометцентр.

У південній частині, східних, вночі і в центральних областях України місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території - без опадів.

Вітер у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; на решті території - північний, 5-10 м/с. Температура вночі в західних і північних областях 8-13°, на решті території 13-18°, на крайньому півдні до 21°, вдень 21-26°; на високогір'ї Карпат уночі 3-8°, удень 12-17°.

У Києві - без опадів; температура вночі 11-13°, удень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 4 липня найвища температура вдень була – 34,4 градуса тепла в 1938 році, найнижча - вночі 8,8 градуса вище за нуль у 1892 році.

У середу, 5 липня, на всій території України без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 9-14°, удень 20-25°; на півдні України вночі 14-19°, удень 24-29°.

У Києві 5 липня також без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 21-23°.

3 липня температура води в Чорному та Азовському морях була 22-28°, у районі Приморського 18°; у Дніпрі біля Києва 21°.

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