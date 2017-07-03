Оператори ГТС України та Румунії готують угоду про віртуальний реверс щодо точки з'єднання "Медіашу Ауріт - Теково"

Оператори газотранспортних мереж (ГТС) України та Румунії - "Укртрансгаз" та SNTGN Transgaz SA - готують до підписання угоду про взаємодію щодо точки з'єднання "Медіашу Ауріт - Теково", повідомила прес-служба "Укртрансгазу".

"У липні минулого року було підписано угоду про взаємодію щодо точки з'єднання "Ісакча 1", через яку забезпечується постачання природного газу до споживачів Болгарії. Тепер оператори готуються до підписання угоди для точки з'єднання "Медіашу Ауріт - Теково", через яку природний газ постачається споживачам Румунії", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, з 1 липня по 1 вересня 2017 року відбуватимуться необхідні в таких випадках консультації.

"Проект угоди про взаємодію передбачає фізичний потік природного газу за напрямком Україна-Румунія і віртуальний потік за напрямком Румунія-Україна. На сьогодні фізичне транспортування газу за напрямком Румунія-Україна є неможливим у зв'язку з необхідним мінімальним рівнем тиску для прийому газу. Потенційно оператори розглядають можливість запровадження фізичного транспортування з Румунії до України", - пояснили в "Укртрансгазі".

Як повідомлялося, "Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.