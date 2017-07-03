Нацрада оштрафувала 123 ліцензіати за порушення норм подання інформації про структуру власності

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 29 червня оштрафувала 123 ліцензіати за неподання або несвоєчасне подання регуляторної органу інформації про структуру власності.

Як повідомила прес-служба Нацради, загальна сума штрафів становить близько 350 тис. грн.

Всі компанії, на які було накладено штраф, не виконали вимог законодавства за поданням до Національної ради інформації про свою структуру власності вже другий рік поспіль. Голова ради Юрій Артеменко зазначив, що це може стати підставою для непродовження їхніх ліцензій у майбутньому.

Необхідність для суб'єктів інформаційної діяльності в галузі телебачення і радіомовлення щорічно подавати Національній раді інформацію про структуру власності встановлена законом "Про телебачення і радіомовлення". Порядок подання цієї інформації було затверджено рішенням регуляторного органу, згідно з яким такі відомості подаються до 31 березня.

Закон також передбачає, що за неподання, несвоєчасне подання інформації про структуру власності або надання інформації, що не відповідає дійсності, застосовується штрафна санкція.

Найменша сума штрафу становила 0,14 грн, найбільша - 69 534 грн.