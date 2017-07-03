Події

14:24 03.07.2017

Чорноморський регіон завдяки зусиллям РФ перетворився на загрозу стабільності та безпеці у світі - Фріз

Голова постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Фріз відкрила 95-й семінар Роуза-Рота "Безпека і стабільність в Україні і Чорноморському регіоні", яким відкривається тиждень НАТО в Україна.

"Ключовою темою семінару є безпека і стабільність Чорноморського регіону, який за останні роки завдяки зусиллям Російської Федерації перетворився на реальну загрозу для стабільності та безпеки як світової, так і регіональної. Рівень експертів, запрошених до участі в семінарі, гарантує нам і якість презентації, і якість дискусії", - сказала І.Фріз у вступному слові.

Народний депутат повідомила, що в семінарі беруть участь понад 150 учасників з 25 держав-членів НАТО, асоційованих членів, міжнародних організацій та громадянського суспільства.

"Хочу привітати всіх із тим, що наш семінар відкриває тиждень НАТО в Україні. Сьогодні вдень у Верховній Раді України відбудеться урочисте засідання, яке буде присвячене 20-річчю підписання Хартії співпраці між Україною і НАТО", - заявила І.Фріз.

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