Ухвалення спільної заяви за результатами саміту Україна-ЄС під загрозою

Ухвалення спільної заяви за підсумками саміту Україна-ЄС, запланованого в Києві на 12-13 липня, опинилося під загрозою, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в дипломатичних колах.

"Причиною цього стало блокування Нідерландами можливої фіксації в спільній заяві положення про визнання Євросоюзом європейських прагнень України", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, таку позицію пов'язують із процесом формування нової урядової коаліції та наміром прем'єра Марка Рютте знову використати "українську карту" для вирішення внутрішньополітичних проблем.

Джерело додало, що така поведінка нідерландської сторони "викликає розчарування і нерозуміння і в європейських столицях, і в Україні".