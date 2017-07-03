Міносвіти вважає за необхідне ухвалити новий закон про освіту до жовтня-листопада для реалізації з 2018 року

Міністерство освіти і науки вважає, що новий закон "Про освіту" Верховна Рада має ухвалити в другому читанні до жовтня-листопада 2017 року для початку його реалізації з 2018 року.

"До кінця року нам необхідно ухвалити, тому що нам необхідно закласти до бюджету відповідні кошти на підвищення кваліфікації вчителів, запуск оновленої системи управління освітою... Крайній термін - це листопад або навіть жовтень, тому що інакше ми не зможемо відобразити це в бюджеті 2018 року", - сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич на зустрічі з журналістами в понеділок.

Л.Гриневич зазначила, що видатки на реалізацію закону становлять близько 87 млрд грн, але вони розтягнуті в часі на 12 років, оскільки додатковий клас у школах з'явиться через 12 років (2029-2030 року), на що й треба найбільше коштів, а в 2018 році учні підуть в оновлений згідно з новим законом перший клас.

Для запуску нових перших класів необхідно буде провести підвищення кваліфікації для 20 тис. викладачів.

За її словами, на 2018 рік витрати не будуть значними, оскільки цього року необхідно буде розробити систему сертифікації вчителів, для чого можна буде залучити грантові кошти, зокрема від уряду Фінляндії.

Підвищення зарплат учителів у законі розраховане на п’ять років.

При цьому Л.Гриневич додала, що існує варіант швидшого запуску реформи, якщо перші результати будуть успішними і суспільство підтримуватиме швидший запуск 12-річної школи, проте на це знадобиться більше фінансування.