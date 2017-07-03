Генпрокуратура, САП і НАБУ розслідують низку проваджень щодо подій останніх років у Приватбанку

Генеральна прокуратура України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) розслідують кілька проваджень, пов'язаних із подіями останніх років навколо "Приватбанку", повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Я знаю, що і САП разом із НАБУ, і Генпрокуратура зі своїм слідством зараз активно розслідують цілу низку проваджень, пов'язаних із подіями останніх років у Приватбанку", - сказав він журналістам у понеділок у Києві.

Ю.Луценко зазначив, що в понеділок у нього відбулася нарада за двома ключовими епізодами навколо Приватбанку. "У грудні, вже після рішення Нацбанку України про пов'язаність двох фірм із керівництвом Приватбанку, відбулося їхнє перекредитування на величезну суму, на мільярди гривень, які потім не повернули", - розповів генпрокурор.

За його словами, у слідства також є питання до членів кредитного комітету Нацбанку, яких опитують останні два тижні, а також до представників НБУ, які мали наглядати за процесом переоформлення кредитів.

"І одній, й іншій стороні слідчий ставить схожі запитання, і після проведення відповідних експертиз або ревізій Генпрокуратура буде готова висунути підозру", - вказав генпрокурор.