ВР має дати "зелене світло" виведенню партнерства Україна-НАТО на новий рівень

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе заявляє про необхідність вивести партнерство України та НАТО на новий стратегічний рівень.

"Ми вважаємо, що ми маємо вивести наше партнерство на новий стратегічний рівень, а це означає, що в стінах Верховної Ради має бути включене "зелене світло" для всіх законопроектів, які спрямовані на впровадження стандартів і тих умов, які пов'язані з членством в НАТО", - сказала І.Климпуш-Цинцадзе на урочистому засіданні, присвяченому 20-річчю підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО в Києві в понеділок.

Вона зазначила, що Україна має посилити і надати системного характеру співпраці з НАТО у сфері національної безпеки та оборони і інших ключових галузях.

"Ми маємо підготувати пропозицію та ініціювати процес проведення Хартії про партнерство та особливе партнерство співпраці з НАТО відповідно до реалій сьогодення і політичної ситуації", - наголосила І.Климпуш-Цинцадзе.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 20-річчю підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, беруть участь представники країн НАТО, народні депутати, президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма, представники Кабінету Міністрів України, представники посольств іноземних держав, акредитованих в Україні.