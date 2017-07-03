Коломойський заявляє про продовження переговорів щодо реструктуризації зобов'язань перед Приватбанком

Колишні акціонери Приватбанку продовжують переговори із реструктуризації зобов'язань фінустанови, повідомив один з екс-власників банку Ігор Коломойський службі новин "ТСН.uа".

"Можу повідомити, що колишні власники Приватбанку, згідно з узятими на себе зобов'язаннями, беруть участь у переговорному процесі із реструктуризації своїх кредитів з консорціумом компаній, які отримали мандат на представлення інтересів Мінфіну і Приватбанку, який був погоджений з Міжнародним валютним фондом", - процитовано слова І.Коломойського на сайті "ТСН.uа".

Він уточнив, що переговорний процес розпочався в червні цього року, відбувається у штатному режимі й триватиме необхідний для досягнення домовленостей час.

За словами І.Коломойського, заява Національного банку України про те, що колишні власники Приватбанку не виконали узятих до 1 липня зобов'язань, не відповідає дійсності.

"На мій погляд, інформаційний галас, який зчинили чиновники НБУ стосовно реструктуризації кредитів колишніх акціонерів Приватбанку, пов'язаний із непоінформованістю представників центробанку про переговорний процес (до якого вони не мають жодного відношення). Цілком імовірно, що заяви НБУ, що суперечать даним офіційної аудійованої звітності банку і що спотворюють суть аудиту, зумовлені бажанням зняти з себе відповідальність за непрофесіоналізм і вартістність для суспільства прийнятих Нацбанком рішень із націоналізації Приватбанку", - сказав І.Коломойський.

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Як повідомлялося, в грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були І.Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн

У червні 2017 року Кабмін на підставі висновків незалежного аудитора Ernst&Young вирішив докапіталізувати Приватбанк ще на 38,565 млрд грн для виконання фінустановою економічних нормативів.

І.Коломойський і Г.Боголюбов у листі до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана від 16 грудня 2016 року з проханням придбати акції банку і прийняти позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації, зобов'язалися реструктуризувати до 1 липня залучені через пов'язаних осіб у банку кредити. При цьому, зазначений термін міг бути продовжений до 1 січня 2018 року, у разі реструктуризації до 1 липня 2017 року 75% від основної суми відповідних кредитів.

Для проведення переговорів про реструктуризацію Приватбанк залучив консорціум міжнародних компаній на чолі з Rothschild&Co, до складу якого також входять ТОВ "Ернст енд Янг"(EY) і ТОВ "Фінпоїнт"(FinPoint).

НБУ 3 липня повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що колишні власники Приватбанку не виконали у встановлений термін узятих на себе зобов'язань, відповідно держава і ПАТ "Приватбанк" ініціювали юридичну процедуру стягнення заставного майна за кредитами екс-власників. Конкретних кроків процедури наразі не повідомляють.

Згідно з фінансовим звітом Приватбанку, сума операцій банку з пов'язаними особами до кінця 2016 року становила лише 9,98 млрд грн. Водночас у звіті міститься обмовка, що компанія EY не змогла отримати прийнятних доказів у достатній кількості про операції з пов'язаними особами за період з 1 січня 2016 року до 19 грудня 2016 року. Таким чином, компанія не може визначити достовірність цієї суми.

Ця сума була визначена виключно на підставі звітності, що формувалася колишнім менеджментом банку до його націоналізації. Реальний обсяг операцій з пов'язаними особами має встановити форензик аудит, підсумків якого очікують у середині вересня поточного року.