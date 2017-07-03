Події

16:51 03.07.2017

НАТО виступає за мирне вирішення ситуації на Донбасі, підтримуючи український суверенітет і цілісність

НАТО є прибічником мирного врегулювання ситуації на сході України і, як і раніше, вважає проведений у Криму в 2014 році референдум нелегітимним, заявляє помічник генерального секретаря НАТО Соріна Думітру Дукару.

"Північноатлантична рада неодноразово заявляла про те, що так званий проведений референдум у березні 2014 року в Автономній Республіки Крим був... нелегітимним, водночас НАТО підтримує мирне вирішення на сході України, поважаючи при цьому український суверенітет і територіальну цілісність", - заявив С.Д.Дукару під час урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого 20-річчю підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО в Києві в понеділок.

Він також зазначив, що Україна та НАТО ніколи не були такі близькі в плані практичної співпраці. С.Д.Дукару наголосив, що НАТО підтримує комплексні реформи сектора безпеки та оборони України.

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