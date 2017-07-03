Tesla розпочне виробництво Model 3 на два тижні раніше за термін

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. отримав усі необхідні дозволи регуляторів на виробництво автомобілів Model 3 на два тижні раніше за намічений термін, заявив голова компанії Ілон Маск у соцмережі Twitter.

Таким чином, перша машина зійде з конвеєра вже 7 липня. У серпні компанія планує випустити 100 автомобілів, у вересні - понад 1,5 тис., до грудня виробництво сягне 20 тис.

Перші 30 покупців отримають свої машини 28 липня.

Model 3 стане найдоступнішою моделлю в лінійці Tesla - вартість автомобіля у базовій комплектації становитиме $35 тис. Електромобіль може проїхати без заряджання 346 км, час розгону з нуля до 100 км/год - трохи більше ніж 6 секунд.

Акції Tesla на початку торгів у понеділок дорожчають на 1,3%. За останні 12 місяців капіталізація компанії підскочила на 67% і становить $59,4 млрд.